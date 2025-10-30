Trend Micro Aktie
WKN: 915793 / ISIN: JP3637300009
|Rentable Trend Micro-Investition?
|
30.10.2025 10:03:41
NASDAQ Composite Index-Wert Trend Micro-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Trend Micro von vor 3 Jahren abgeworfen
Die Trend Micro-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse TOKIO wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Trend Micro-Papier bei 7 430,00 JPY. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 JPY in die Trend Micro-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,013 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 29.10.2025 auf 7 679,00 JPY (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 103,35 JPY wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 3,35 Prozent erhöht.
Trend Micro markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,01 Bio. JPY.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Trend Micro Inc.mehr Nachrichten
|
30.10.25
|NASDAQ Composite Index-Wert Trend Micro-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Trend Micro von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
28.10.25
|Erste Schätzungen: Trend Micro stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
23.10.25