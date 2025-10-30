NASDAQ Composite Index-Wert Trend Micro-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Trend Micro von vor 3 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Trend Micro-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die Trend Micro-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse TOKIO wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Trend Micro-Papier bei 7 430,00 JPY. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 JPY in die Trend Micro-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,013 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 29.10.2025 auf 7 679,00 JPY (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 103,35 JPY wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 3,35 Prozent erhöht.

Trend Micro markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,01 Bio. JPY.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at