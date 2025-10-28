Erste Schätzungen: Trend Micro stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Trend Micro stellt voraussichtlich am 12.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 76,32 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Trend Micro noch ein Gewinn pro Aktie von 65,33 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Plus von 0,05 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 68,16 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 68,12 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 259,41 JPY, gegenüber 259,05 JPY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 273,78 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 272,64 Milliarden JPY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at