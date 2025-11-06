NASDAQ Composite Index-Wert Trend Micro-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Trend Micro-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Trend Micro eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse TOKIO Handel mit dem Trend Micro-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Trend Micro-Aktie bei 6 130,00 JPY. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 JPY in die Trend Micro-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,163 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 05.11.2025 1 273,57 JPY wert, da sich der letzte Kurs auf 7 807,00 JPY belief. Das entspricht einer Zunahme von 27,36 Prozent.

Trend Micro war somit zuletzt am Markt 1,04 Bio. JPY wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at