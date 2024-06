NASDAQ Composite Index-Wert Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Volvo (B) von vor einem Jahr eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Volvo (B)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Volvo (B)-Anteilen via Börse STO wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 212,80 SEK wert. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 SEK in die Volvo (B)-Aktie investierten, hätten nun 46,992 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 267,90 SEK gerechnet, wäre die Investition nun 12 589,29 SEK wert. Aus 10 000 SEK wurden somit 12 589,29 SEK, was einer positiven Performance von 25,89 Prozent entspricht.

Volvo (B) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 545,13 Mrd. SEK gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at