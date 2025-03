NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Volvo B auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 307 schwedischen Kronen belassen. Die Ankündigung der US-Umweltbehörde EPA, die Emissionsstandards für 2027 möglicherweise aufzuheben, könnte vorgezogene Lkw-Käufe unterbinden, schrieb Analyst Nick Housden in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies stelle kurzfristigen Gegenwind für die Marktvolumina dar, vor allem bei Daimler Truck und Paccar. Ab 2027 dürften sich die Auswirkungen dann aber wieder ausgleichen und so könne er der Mitteilung auf längere Sicht fundamental nichts Negatives abgewinnen./tih/ngu



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2025 / 10:14 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2025 / 10:14 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.