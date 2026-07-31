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31.07.2026 22:26:44

Nasdaq explodiert nach der Fed – Microsoft zündet die Tech-Rally!

Kolumne
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Nach dem heftigen Abverkauf im Anschluss an die Fed dreht der Nasdaq plötzlich wieder dynamisch nach oben. Im Livetrading stellt sich deshalb die entscheidende Frage: Ist die Tech-Rally nachhaltig – oder droht nach dem starken Anstieg der nächste Rückschlag? Besonders Microsoft, AMD, Micron und weitere Halbleiterwerte sorgen für kräftigen Rückenwind.

Im Mittelpunkt steht die Frage, wie Trader in eine bereits laufende Bewegung einsteigen können, ohne dem Markt blind hinterherzuspringen. Anhand von Außenkerzen, Unterstützungen, Widerständen und gleitenden Durchschnitten wird gezeigt, wie sich Einstiege mit mehreren Positionen strukturieren und Risiken bei einer extrem volatilen Eröffnung kontrollieren lassen.

Auch der DAX liefert wichtige Erkenntnisse: Range-Trading oder Ausbruch? Long oder Short? Entscheidend ist nicht eine starre Prognose, sondern die Fähigkeit, das eigene Szenario an das tatsächliche Marktverhalten anzupassen. Das Webinar zeigt praxisnah, warum beide Handelsrichtungen legitim sein können und weshalb die Marktstruktur wichtiger ist als eine vorgefasste Meinung.

Zusätzlich geht es um Tradingpsychologie, den gefährlichen Drang, unbedingt Hochs und Tiefs treffen zu wollen, und den Dopaminkick hinter impulsiven Trades. Warum antizyklisches Trading in starken Trends schnell teuer werden kann und wie klare Regeln vor unüberlegten Einstiegen schützen, erfährst du in dieser ausführlichen Livetrading-Session.

Schalte gern am Dienstag um 10:00 Uhr wieder ein zum nächsten Trader´s Circle:

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Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.


Roland Jegen ist seit über 10 Jahren an der Börse aktiv. Seit Anfang 2016 arbeitet er als Trading Experte bei WH SelfInvest. Neben der klassischen Chartanalyse gehören Auction Market Theory und Market Profile sowie automatisierte Handelssysteme zu seinen Steckenpferden.

Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.

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