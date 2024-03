NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 beginnt Donnerstagssitzung in der Gewinnzone

Machte sich der NASDAQ 100 bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am Morgen an seine positive Performance an.

Am Donnerstag steigt der NASDAQ 100 um 15:59 Uhr via NASDAQ um 0,83 Prozent auf 18 167,03 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,800 Prozent höher bei 18 161,73 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 18 017,57 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 18 101,43 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 18 201,93 Punkten.

NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verlor der NASDAQ 100 bereits um 0,673 Prozent. Vor einem Monat, am 07.02.2024, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 17 755,07 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 stand vor drei Monaten, am 07.12.2023, bei 16 022,49 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.03.2023, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 12 152,17 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 9,81 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 18 333,26 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 249,19 Punkten registriert.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Microchip Technology (+ 3,48 Prozent auf 90,87 USD), NXP Semiconductors (+ 2,88 Prozent auf 258,48 USD), DexCom (+ 2,84 Prozent auf 137,52 USD), ON Semiconductor (+ 2,78 Prozent auf 79,78 USD) und Broadcom (+ 2,56 Prozent auf 1 384,56 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil JDcom (-4,26 Prozent auf 23,85 USD), CrowdStrike (-3,36 Prozent auf 318,50 USD), Datadog A (-1,89 Prozent auf 122,23 USD), Zscaler (-1,87 Prozent auf 198,64 USD) und Constellation Energy (-1,77 Prozent auf 176,80 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Tesla-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 3 166 951 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die Microsoft-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2,747 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

2024 weist die Walgreens Boots Alliance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,28 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at