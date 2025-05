NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 beendet den Donnerstagshandel im Plus

Letztendlich zeigten sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Der NASDAQ 100 erhöhte sich im NASDAQ-Handel zum Handelsende um 1,10 Prozent auf 19 786,71 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ 100 1,51 Prozent fester bei 19 866,83 Punkten, nach 19 571,02 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 20 024,48 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 19 763,14 Einheiten.

NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gewann der NASDAQ 100 bereits um 1,82 Prozent. Vor einem Monat, am 01.04.2025, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 19 436,42 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 21 478,05 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 01.05.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 17 318,55 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 5,67 Prozent nach unten. In diesem Jahr markierte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 22 222,61 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 542,20 Punkten registriert.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit IDEXX Laboratories (+ 8,95 Prozent auf 471,38 USD), Constellation Energy (+ 7,69 Prozent auf 240,62 USD), Microsoft (+ 7,63 Prozent auf 425,40 USD), Marvell Technology (+ 4,42 Prozent auf 60,95 USD) und Meta Platforms (ex Facebook) (+ 4,23 Prozent auf 572,21 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil QUALCOMM (-8,92 Prozent auf 135,21 USD), KLA-Tencor (-3,75 Prozent auf 676,31 USD), Gilead Sciences (-3,09 Prozent auf 103,25 USD), Warner Bros Discovery (-2,77 Prozent auf 8,43 USD) und Amgen (-2,45 Prozent auf 283,78 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 55 791 629 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,826 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die JDcom-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die The Kraft Heinz Company-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,51 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

