NASDAQ-Handel NASDAQ 100 leichter

Am Donnerstag bewegt sich der NASDAQ 100 um 20:01 Uhr via NASDAQ 2,41 Prozent schwächer bei 20 177,72 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,068 Prozent tiefer bei 20 661,41 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 20 675,38 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 20 173,52 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 20 672,10 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht fiel der NASDAQ 100 bereits um 1,06 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 11.06.2024, wurde der NASDAQ 100 mit 19 210,18 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 11.04.2024, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 18 307,98 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 11.07.2023, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 15 119,06 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 21,96 Prozent nach oben. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 20 690,97 Punkten. 16 249,19 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell JDcom (+ 7,47 Prozent auf 28,76 USD), Lucid (+ 7,46 Prozent auf 3,39 USD), Moderna (+ 5,14 Prozent auf 123,48 USD), Illumina (+ 5,13 Prozent auf 118,98 USD) und CoStar Group (+ 5,03 Prozent auf 75,45 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Tesla (-6,88 Prozent auf 245,14 USD), Arm (-6,15 Prozent auf 174,99 USD), NVIDIA (-5,14 Prozent auf 127,98 USD), Lam Research (-5,07 Prozent auf 1 070,15 USD) und Applied Materials (-4,72 Prozent auf 242,94 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 40 407 884 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3,237 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Aktien

Unter den NASDAQ 100-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 3,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12,85 Prozent bei der Walgreens Boots Alliance-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at