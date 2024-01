NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 letztendlich auf grünem Terrain

Schlussendlich zeigten sich die Anleger in New York optimistisch.

Zum Handelsende notierte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 1,47 Prozent fester bei 16 982,29 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,944 Prozent auf 16 894,33 Punkte an der Kurstafel, nach 16 736,28 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ 100 bei 16 996,98 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 16 818,13 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 1,24 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 18.12.2023, stand der NASDAQ 100 bei 16 729,80 Punkten. Der NASDAQ 100 wurde vor drei Monaten, am 18.10.2023, mit 14 909,26 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 18.01.2023, lag der NASDAQ 100 bei 11 410,29 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2024 ein Plus von 2,65 Prozent zu Buche. Der NASDAQ 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 16 996,98 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 249,19 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Fastenal (+ 7,18 Prozent auf 67,93 USD), KLA-Tencor (+ 4,89 Prozent auf 590,00 USD), Applied Materials (+ 4,54 Prozent auf 160,34 USD), ASML (+ 4,53 Prozent auf 744,53 USD) und Marvell Technology (+ 4,36 Prozent auf 68,21 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen Lucid (-4,68 Prozent auf 2,65 USD), Synopsys (-2,66 Prozent auf 494,34 USD), Dollar Tree (-2,13 Prozent auf 132,51 USD), The Kraft Heinz Company (-2,06 Prozent auf 37,01 USD) und American Electric Power (-1,92 Prozent auf 78,20 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Im NASDAQ 100 weist die Apple-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 20 671 797 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die Microsoft-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 2,664 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten

2024 präsentiert die Walgreens Boots Alliance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,83 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at