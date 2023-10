NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 zum Handelsstart fester

Wie bereits am Vortag richtet sich der NASDAQ 100 auch heute in der Gewinnzone ein.

Am Donnerstag bewegt sich der NASDAQ 100 um 16:01 Uhr via NASDAQ 0,23 Prozent höher bei 14 944,04 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,482 Prozent auf 14 981,13 Punkte an der Kurstafel, nach 14 909,26 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 15 003,08 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 14 914,82 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Verlust von 0,734 Prozent. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor einem Monat, am 19.09.2023, bei 15 191,23 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.07.2023, wurde der NASDAQ 100 mit 15 826,35 Punkten berechnet. Der NASDAQ 100 lag vor einem Jahr, am 19.10.2022, bei 11 103,38 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 37,57 Prozent. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 15 932,05 Punkten. Bei 10 696,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Netflix (+ 14,65 Prozent auf 396,90 USD), ASML (+ 2,39 Prozent auf 597,18 USD), Amazon (+ 2,06 Prozent auf 130,77 USD), DexCom (+ 1,93 Prozent auf 85,74 USD) und Zscaler (+ 1,90 Prozent auf 173,64 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Tesla (-7,80 Prozent auf 223,74 USD), Lam Research (-4,68 Prozent auf 612,16 USD), Lucid (-4,30 Prozent auf 4,34 USD), Applied Materials (-3,32 Prozent auf 136,75 USD) und JDcom (-2,67 Prozent auf 25,19 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Tesla-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 6 668 866 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,627 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,28 erwartet. Walgreens Boots Alliance-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,27 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at