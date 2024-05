NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 zum Handelsstart fester

Wie bereits am Vortag richtet sich der NASDAQ 100 auch heute in der Gewinnzone ein.

Am Donnerstag bewegt sich der NASDAQ 100 um 15:59 Uhr via NASDAQ 0,15 Prozent höher bei 18 625,37 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,036 Prozent auf 18 589,98 Punkte an der Kurstafel, nach 18 596,65 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 18 625,37 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18 582,81 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Gewinn von 2,18 Prozent. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor einem Monat, am 16.04.2024, bei 17 713,66 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.02.2024, wurde der NASDAQ 100 mit 17 685,98 Punkten berechnet. Der NASDAQ 100 lag vor einem Jahr, am 16.05.2023, bei 13 426,01 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 12,58 Prozent. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 18 625,37 Punkten. Bei 16 249,19 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Dollar Tree (+ 3,23 Prozent auf 122,64 USD), Marvell Technology (+ 2,57 Prozent auf 71,95 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 1,56 Prozent auf 162,16 USD), Intel (+ 1,41 Prozent auf 31,71 USD) und Cognizant (+ 1,16 Prozent auf 69,66 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Amgen (-2,57 Prozent auf 310,83 USD), Biogen (-1,82 Prozent auf 231,04 USD), JDcom (-1,75 Prozent auf 33,03 USD), Cisco (-1,75 Prozent auf 48,80 USD) und Warner Bros Discovery (-1,71 Prozent auf 8,06 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Cisco-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 2 338 712 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,846 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,55 erwartet. Walgreens Boots Alliance-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,53 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at