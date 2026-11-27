Der NASDAQ Composite steigt im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 2,31 Prozent auf 24 129,50 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 1,58 Prozent auf 23 958,46 Punkte an der Kurstafel, nach 23 585,80 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Freitag bei 23 690,60 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 24 149,09 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht sank der NASDAQ Composite bereits um 0,578 Prozent. Der NASDAQ Composite wies vor einem Monat, am 27.10.2026, einen Stand von 26 477,81 Punkten auf. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 27.08.2026, den Stand von 26 541,35 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 26.11.2025, bei 23 214,69 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,85 Prozent. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27 722,75 Punkten. Bei 20 690,25 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Century Casinos (+ 21,91 Prozent auf 0,31 USD), AXT (+ 13,73 Prozent auf 36,37 USD), Volvo (B) (+ 10,50 Prozent auf 32,31 USD), Methode Electronics (+ 9,31 Prozent auf 11,15 USD) und TTM Technologies (+ 8,58 Prozent auf 63,16 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen Americas Car-Mart (-16,14 Prozent auf 0,29 USD), Dorel Industries (-14,16 Prozent auf 0,80 USD), Comtech Telecommunications (-5,58 Prozent auf 0,94 USD), Vertex Pharmaceuticals (-5,24 Prozent auf 534,57 USD) und Donegal Group B (-3,63 Prozent auf 34,29 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 40 667 910 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,708 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Century Aluminum-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,32 zu Buche schlagen. Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 22,90 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at