NASDAQ-Handel NASDAQ Composite beginnt Handel im Minus

Der NASDAQ Composite gibt seine Gewinne vom Vortag am Morgen wieder ab.

Am Mittwoch notiert der NASDAQ Composite um 15:58 Uhr via NASDAQ 0,30 Prozent tiefer bei 25 740,41 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,442 Prozent auf 25 704,66 Punkte an der Kurstafel, nach 25 818,69 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag heute bei 25 791,19 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25 681,55 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht sank der NASDAQ Composite bereits um 0,997 Prozent. Der NASDAQ Composite wies vor einem Monat, am 08.06.2026, einen Stand von 25 929,66 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 08.04.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 22 635,00 Punkten auf. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 08.07.2025, den Stand von 20 418,46 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 10,78 Prozent nach oben. Bei 27 190,21 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief liegt hingegen bei 20 690,25 Zählern.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit AXT (+ 10,15 Prozent auf 64,05 USD), Geospace Technologies (+ 5,42 Prozent auf 7,00 USD), Baiducom (+ 4,84 Prozent auf 117,52 USD), Cogent Communications (+ 4,16 Prozent auf 12,14 USD) und Patterson-UTI Energy (+ 3,50 Prozent auf 9,47 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen inTest (-9,88 Prozent auf 13,14 USD), Red Robin Gourmet Burgers (-4,09 Prozent auf 6,33 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-3,70 Prozent auf 93,76 USD), US Global Investors (-3,69 Prozent auf 2,87 USD) und Expedia (-3,68 Prozent auf 259,94 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 3 249 786 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,143 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die SIGA Technologies-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 16,35 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at