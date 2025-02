NASDAQ-Handel NASDAQ Composite gibt nach

In New York stehen die Signale am dritten Tag der Woche auf Stabilisierung.

Am Mittwoch geht es im NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ um 0,05 Prozent auf 19 643,43 Punkte abwärts. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,615 Prozent tiefer bei 19 533,05 Punkten, nach 19 654,02 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 19 498,90 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 19 685,50 Einheiten.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Gewinn von 2,23 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, bei 19 621,68 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.11.2024, stand der NASDAQ Composite bei 18 439,17 Punkten. Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Jahr, am 05.02.2024, bei 15 597,68 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 1,88 Prozent zu. Bei 20 118,61 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 18 831,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Cutera (+ 11,62 Prozent auf 0,49 USD), PetMed Express (+ 11,41 Prozent auf 5,47 USD), Comtech Telecommunications (+ 10,66 Prozent auf 2,18 USD), Ceragon Networks (+ 9,44 Prozent auf 5,28 USD) und Fiserv (+ 7,42 Prozent auf 230,12 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil MarketAxess (-8,61 Prozent auf 198,59 USD), Alphabet A (ex Google) (-7,37 Prozent auf 191,16 USD), Alphabet C (ex Google) (-7,13 Prozent auf 192,91 USD), Columbia Sportswear (-5,79 Prozent auf 80,89 USD) und Geospace Technologies (-5,13 Prozent auf 8,96 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 26 527 939 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,363 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Bed Bath Beyond-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0,05 erwartet. Die Comtech Telecommunications-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,17 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at