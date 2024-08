NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite letztendlich mit positivem Vorzeichen

Der NASDAQ Composite tendierte im NASDAQ-Handel zum Handelsende um 0,57 Prozent fester bei 17 918,99 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,132 Prozent auf 17 840,51 Punkte an der Kurstafel, nach 17 816,94 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 17 963,07 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 17 790,98 Einheiten.

NASDAQ Composite-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Gewinn von 1,53 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 17 726,94 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.05.2024, notierte der NASDAQ Composite bei 16 832,62 Punkten. Der NASDAQ Composite lag vor einem Jahr, am 21.08.2023, bei 13 497,59 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 21,35 Prozent nach oben. Bei 18 671,07 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14 477,57 Zählern.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Cutera (+ 11,37 Prozent auf 0,90 USD), SIGA Technologies (+ 11,02 Prozent auf 9,82 USD), Big 5 Sporting Goods (+ 9,83 Prozent auf 1,90 USD), Sangamo Therapeutics (+ 7,34 Prozent auf 0,88 USD) und Nortech Systems (+ 6,33 Prozent auf 12,18 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen TransAct Technologies (-2,64 Prozent auf 4,80 USD), Grupo Financiero Galicia (-2,56 Prozent auf 33,87 USD), PetMed Express (-2,22 Prozent auf 3,09 USD), Century Aluminum (-2,21 Prozent auf 14,61 USD) und CSG Systems International (-2,13 Prozent auf 46,33 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 40 745 518 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 3,090 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Mitglieder

Unter den NASDAQ Composite-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Ebix-Aktie mit 0,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die Big 5 Sporting Goods-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 19,46 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at