NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite mit positivem Vorzeichen

Am Donnerstag erhöht sich der NASDAQ Composite um 18:00 Uhr via NASDAQ um 0,15 Prozent auf 17 952,86 Punkte. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0,366 Prozent auf 17 859,49 Punkte an der Kurstafel, nach 17 925,12 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ Composite bei 17 836,62 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 18 011,25 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche fiel der NASDAQ Composite bereits um 0,647 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 03.09.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 17 136,30 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.07.2024, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 18 188,30 Punkten auf. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 03.10.2023, den Wert von 13 059,47 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 21,58 Prozent nach oben. Bei 18 671,07 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Bei 14 477,57 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Intevac (+ 7,32 Prozent auf 3,52 USD), MarketAxess (+ 6,27 Prozent auf 270,90 USD), FreightCar America (+ 5,38 Prozent auf 11,55 USD), Sify (+ 5,35 Prozent auf 0,39 USD) und Ligand Pharmaceuticals (+ 4,00 Prozent auf 103,95 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Dixie Group (-22,04 Prozent auf 0,53 USD), AngioDynamics (-16,73 Prozent auf 6,37 USD), Ballard Power (-5,90 Prozent auf 1,68 USD), SMC (-5,60 Prozent auf 438,01 USD) und Baiducom (-4,42 Prozent auf 110,04 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 23 239 544 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,116 Bio. Euro.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Ebix-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,03 erwartet. Die Big 5 Sporting Goods-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19,46 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at