Schwacher Handel: Das macht der NASDAQ Composite am Dienstagnachmittag

Der NASDAQ Composite erleidet am Dienstagnachmittag Verluste.

Am Dienstag verliert der NASDAQ Composite um 20:03 Uhr via NASDAQ 0,22 Prozent auf 21 008,10 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 21 092,10 Zählern und damit 0,183 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (21 053,58 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 21 138,72 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 20 893,29 Zählern.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 20 601,10 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.05.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 17 844,24 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.08.2024, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 16 200,08 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 8,96 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 21 457,48 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 784,03 Zählern markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Harvard Bioscience (+ 10,66 Prozent auf 0,48 USD), Lattice Semiconductor (+ 10,45 Prozent auf 53,82 USD), 1-800-FLOWERSCOM (+ 6,94 Prozent auf 6,01 USD), Comtech Telecommunications (+ 5,85 Prozent auf 2,17 USD) und FreightCar America (+ 5,54 Prozent auf 10,47 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Vertex Pharmaceuticals (-18,62 Prozent auf 384,32 USD), Zebra Technologies (-9,82 Prozent auf 307,85 USD), Henry Schein (-9,54 Prozent auf 63,34 USD), ADTRAN (-8,76 Prozent auf 7,15 EUR) und American Eagle Outfitters (-8,40 Prozent auf 12,17 USD).

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 18 433 410 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,800 Bio. Euro.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,02 zu Buche schlagen. Mit 10,97 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Resources Connection-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at