NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite steigt zum Start

Der NASDAQ Composite setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch aktuell fort.

Am Donnerstag geht es im NASDAQ Composite um 16:00 Uhr via NASDAQ um 0,26 Prozent auf 25 904,89 Punkte nach oben. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,164 Prozent auf 25 881,30 Punkte an der Kurstafel, nach 25 838,94 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 25 921,02 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 25 848,29 Punkten.

NASDAQ Composite auf Jahressicht

Auf Wochensicht legte der NASDAQ Composite bereits um 3,16 Prozent zu. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Monat, am 07.04.2026, bei 22 017,85 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, wies der NASDAQ Composite 23 031,21 Punkte auf. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 07.05.2025, den Stand von 17 738,16 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 11,49 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 25 921,02 Punkten. Bei 20 690,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit AAON (+ 42,47 Prozent auf 140,05 USD), Lifetime Brands (+ 17,59 Prozent auf 6,55 USD), Digi International (+ 17,06 Prozent auf 68,89 USD), Central Garden Pet (+ 10,97 Prozent auf 40,87 USD) und Cognex (+ 9,78 Prozent auf 68,35 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen DXP Enterprises (-13,61 Prozent auf 156,82 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-9,16 Prozent auf 3,57 USD), CIENA (-8,56 Prozent auf 527,41 USD), Ligand Pharmaceuticals (-8,47 Prozent auf 212,86 USD) und TTM Technologies (-5,92 Prozent auf 154,89 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Im NASDAQ Composite weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5 209 939 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4,064 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Aktien auf

Die Consumer Portfolio Services-Aktie hat mit 3,46 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at