NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite verbucht am Mittag Gewinne

So bewegt sich der NASDAQ Composite am Dienstag.

Um 17:58 Uhr springt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 1,71 Prozent auf 21 150,87 Punkte an. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 1,30 Prozent auf 21 064,33 Punkte an der Kurstafel, nach 20 794,64 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 21 257,04 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 21 063,38 Zählern.

NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 22 668,21 Punkten auf. Der NASDAQ Composite erreichte am letzten Handelstag im Dezember, dem 31.12.2025, einen Stand von 23 241,99 Punkten. Am letzten Handelstag im März, dem 31.03.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 17 299,29 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 verlor der Index bereits um 8,97 Prozent. Der NASDAQ Composite markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 23 988,26 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Punkten verzeichnet.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Century Aluminum (+ 11,06 Prozent auf 59,14 USD), Red Robin Gourmet Burgers (+ 8,88 Prozent auf 2,82 USD), ON Semiconductor (+ 6,20 Prozent auf 59,11 USD), Microvision (+ 5,73 Prozent auf 0,62 USD) und Lifetime Brands (+ 5,64 Prozent auf 5,62 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil Sangamo Therapeutics (-26,52 Prozent auf 0,23 USD), Taylor Devices (-18,44 Prozent auf 58,80 USD), Biogen (-4,70 Prozent auf 178,75 USD), AXT (-3,43 Prozent auf 50,92 USD) und Upbound Group (-3,05 Prozent auf 17,46 USD).

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 15 309 079 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,549 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Aktien auf

Unter den NASDAQ Composite-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 1,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 11,41 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at