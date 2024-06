NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite verbucht Zuschläge

Am Dienstag zeigen sich die Börsianer in New York optimistisch.

Um 20:01 Uhr tendiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,41 Prozent stärker bei 17 263,54 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,187 Prozent auf 17 160,42 Punkte an der Kurstafel, nach 17 192,53 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag heute bei 17 265,86 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 17 107,99 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.05.2024, den Wert von 16 340,87 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.03.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 16 019,27 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.06.2023, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 13 259,14 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 16,91 Prozent. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 17 265,86 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 477,57 Zählern markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit FreightCar America (+ 8,65 Prozent auf 3,96 USD), Computer Programs and Systems (+ 8,50 Prozent auf 10,59 USD), New York Community Bancorp (+ 7,79 Prozent auf 3,32 USD), VOXX International A (+ 6,69 Prozent auf 3,83 USD) und Apple (+ 6,03 Prozent auf 204,77 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Sify (-22,98 Prozent auf 0,45 USD), Arundel (-22,33 Prozent auf 0,16 CHF), Comtech Telecommunications (-12,42 Prozent auf 2,01 USD), MicroStrategy (-4,68 Prozent auf 1 525,00 USD) und Innodata (-3,99 Prozent auf 15,15 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 28 261 317 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die Microsoft-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 2,924 Bio. Euro den größten Anteil.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bed Bath Beyond-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0,05 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 17,43 Prozent bei der Comtech Telecommunications-Aktie an.

Redaktion finanzen.at