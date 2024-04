NASDAQ-Handel NASDAQ Composite verliert

Der Handel in New York verläuft aktuell in ruhigen Bahnen.

Am Montag bewegt sich der NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ 0,09 Prozent schwächer bei 16 365,19 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,107 Prozent auf 16 397,05 Punkte an der Kurstafel, nach 16 379,46 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 16 327,89 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16 490,65 Zählern.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 01.03.2024, wurde der NASDAQ Composite mit 16 274,94 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Der NASDAQ Composite bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, bei 15 011,35 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.03.2023, wurde der NASDAQ Composite auf 12 221,91 Punkte taxiert.

Seit Beginn des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 10,83 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ Composite bislang 16 538,86 Punkte. 14 477,57 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Ballard Power (+ 17,51 Prozent auf 4,43 CAD), Ultralife Batteries (+ 10,90 Prozent auf 9,77 USD), Net 1 Ueps Technologies (+ 8,00 Prozent auf 4,05 USD), Landec (+ 6,40 Prozent auf 5,65 USD) und inTest (+ 5,66 Prozent auf 14,00 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen Enzon Pharmaceuticals (-17,20 Prozent auf 0,08 USD), Sangamo Therapeutics (-10,07 Prozent auf 0,60 USD), Ebix (-8,44 Prozent auf 0,92 USD), Forward Air (-7,62 Prozent auf 28,74 USD) und Dixie Group (-7,27 Prozent auf 0,53 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite weist die Apple-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 6 162 062 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,898 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

2025 präsentiert die Bed Bath Beyond-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Unter den Aktien im Index zeigt die Big 5 Sporting Goods-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 14,20 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

