NASDAQ-Handel NASDAQ Composite zeigt sich zum Handelsende leichter

Am Dienstag verbuchte der NASDAQ Composite via NASDAQ schlussendlich ein Minus in Höhe von 0,36 Prozent auf 19 643,86 Punkte. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,569 Prozent auf 19 602,11 Punkte an der Kurstafel, nach 19 714,27 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tageshoch bei 19 731,93 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 19 579,77 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 19 161,63 Punkten gehandelt. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 11.11.2024, den Stand von 19 298,76 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.02.2024, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 15 990,66 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 stieg der Index bereits um 1,88 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch beträgt derzeit 20 118,61 Punkte. Bei 18 831,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Lattice Semiconductor (+ 7,66 Prozent auf 58,64 USD), Computer Programs and Systems (+ 6,43 Prozent auf 27,16 USD), Intel (+ 6,07 Prozent auf 20,97 USD), Century Aluminum (+ 5,63 Prozent auf 21,76 USD) und Mercantile Bank (+ 4,21 Prozent auf 51,79 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Ceragon Networks (-21,46 Prozent auf 3,77 USD), Harmonic (-15,29 Prozent auf 9,42 USD), PetMed Express (-14,04 Prozent auf 4,53 USD), Amkor Technology (-11,35 Prozent auf 21,60 USD) und Compugen (-11,16 Prozent auf 2,15 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 37 387 446 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,317 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Fokus

2025 hat die Bed Bath Beyond-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,61 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at