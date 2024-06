NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite zum Start des Donnerstagshandels mit Gewinnen

Der NASDAQ Composite tendiert im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr um 0,28 Prozent höher bei 17 911,60 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,289 Prozent höher bei 17 913,94 Punkten, nach 17 862,23 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 17 936,79 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 17 880,31 Einheiten.

NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht stieg der NASDAQ Composite bereits um 1,21 Prozent. Vor einem Monat, am 20.05.2024, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 16 794,87 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 20.03.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 16 369,41 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.06.2023, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 13 667,29 Punkte.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2024 ein Plus von 21,30 Prozent zu Buche. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 17 936,79 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 14 477,57 Punkte.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Anglo American (+ 1,85 Prozent auf 24,74 GBP), MicroStrategy (+ 1,23 Prozent auf 1 487,55 USD), Logitech (+ 0,00 Prozent auf 87,26 CHF), Baiducom (-0,01 Prozent auf 90,86 USD) und Snap-On (-0,38 Prozent auf 268,29 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil Snap-On (-0,38 Prozent auf 268,29 USD), Baiducom (-0,01 Prozent auf 90,86 USD), Logitech (+ 0,00 Prozent auf 87,26 CHF), MicroStrategy (+ 1,23 Prozent auf 1 487,55 USD) und Anglo American (+ 1,85 Prozent auf 24,74 GBP).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die Anglo American-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 1 178 096 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 3,107 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 8,72 zu Buche schlagen. Mit 4,91 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Gilead Sciences-Aktie an.

