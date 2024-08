NASDAQ-Handel: So steht der NASDAQ Composite nachmittags

Um 20:02 Uhr steht im NASDAQ-Handel ein Plus von 0,56 Prozent auf 17 915,98 Punkte an der NASDAQ Composite-Kurstafel. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,132 Prozent auf 17 840,51 Punkte an der Kurstafel, nach 17 816,94 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 17 963,07 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 17 790,98 Punkten.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gewann der NASDAQ Composite bereits um 1,51 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, einen Wert von 17 726,94 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 21.05.2024, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 16 832,62 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.08.2023, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 13 497,59 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 stieg der Index bereits um 21,33 Prozent. Der NASDAQ Composite verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 671,07 Punkten. Bei 14 477,57 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Big 5 Sporting Goods (+ 8,67 Prozent auf 1,88 USD), Sangamo Therapeutics (+ 7,61 Prozent auf 0,88 USD), Cutera (+ 7,49 Prozent auf 0,87 USD), Ross Stores (+ 4,54 Prozent auf 154,41 USD) und Commercial Vehicle Group (+ 4,26 Prozent auf 3,67 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen TransAct Technologies (-5,27 Prozent auf 4,67 USD), Donegal Group B (-4,62 Prozent auf 12,18 USD), Lifetime Brands (-3,44 Prozent auf 7,02 USD), Cumulus Media A (-3,03 Prozent auf 1,60 USD) und Century Aluminum (-2,74 Prozent auf 14,53 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 20 066 096 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die Apple-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,090 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Im NASDAQ Composite verzeichnet die Ebix-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Big 5 Sporting Goods-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 19,46 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

