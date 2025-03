Gewinne in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende auf grünem Terrain

Am Mittwoch zeigten sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Am Mittwoch tendierte der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsschluss 1,22 Prozent stärker bei 17 648,45 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 1,58 Prozent stärker bei 17 711,41 Punkten in den Mittwochshandel, nach 17 436,10 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 17 436,27 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 800,10 Zählern.

NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 1,08 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.02.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 19 649,95 Punkten. Der NASDAQ Composite stand noch vor drei Monaten, am 12.12.2024, bei 19 902,84 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 12.03.2024, den Wert von 16 265,64 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2025 bereits um 8,47 Prozent zurück. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 20 118,61 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 17 238,24 Zählern.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Innodata (+ 11,27 Prozent auf 46,60 USD), Geron (+ 10,63 Prozent auf 1,77 USD), SIGA Technologies (+ 6,96 Prozent auf 5,99 USD), Ultra Clean (+ 6,96 Prozent auf 24,58 USD) und NVIDIA (+ 6,42 Prozent auf 115,74 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Cutera (-10,19 Prozent auf 0,10 USD), Harvard Bioscience (-10,10 Prozent auf 0,69 USD), Commercial Vehicle Group (-8,94 Prozent auf 1,63 USD), Integra LifeSciences (-7,14 Prozent auf 22,24 USD) und Omnicell (-6,64 Prozent auf 33,34 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 74 405 517 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,131 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SIGA Technologies-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,44 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11,29 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

