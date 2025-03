NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite präsentiert sich am Mittwochnachmittag fester

Am Mittwoch klettert der NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ um 1,32 Prozent auf 17 666,81 Punkte. Zum Handelsstart standen Gewinne von 1,58 Prozent auf 17 711,41 Punkte an der Kurstafel, nach 17 436,10 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 17 436,27 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 17 800,10 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 0,973 Prozent. Vor einem Monat, am 12.02.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 19 649,95 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.12.2024, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 19 902,84 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 12.03.2024, einen Wert von 16 265,64 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 8,37 Prozent nach unten. Bei 20 118,61 Punkten markierte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 17 238,24 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Innodata (+ 10,53 Prozent auf 46,29 USD), Geron (+ 9,69 Prozent auf 1,76 USD), SIGA Technologies (+ 9,46 Prozent auf 6,13 USD), Century Aluminum (+ 8,34 Prozent auf 19,62 USD) und Grupo Financiero Galicia (+ 7,56 Prozent auf 58,50 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Cutera (-12,60 Prozent auf 0,09 USD), Omnicell (-7,42 Prozent auf 33,06 USD), Integra LifeSciences (-6,93 Prozent auf 22,29 USD), Harvard Bioscience (-6,82 Prozent auf 0,71 USD) und Commercial Vehicle Group (-6,70 Prozent auf 1,67 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 47 240 155 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,131 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Die SIGA Technologies-Aktie hat mit 4,44 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11,29 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

