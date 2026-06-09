Nasdaq Aktie
WKN: 813516 / ISIN: US6311031081
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09.06.2026 19:01:57
Nasdaq slips in volatile trading as 2026 high-flyers pull back
Heavy losses for AI-linked stocks overshadow gains across rest of marketWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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