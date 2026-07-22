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WKN: 813516 / ISIN: US6311031081

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22.07.2026 07:01:06

Ausblick: Nasdaq präsentiert Quartalsergebnisse

Nasdaq öffnet am 23.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 16 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,984 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,780 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

12 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 30,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,09 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,46 Milliarden USD aus.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 18 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 4,02 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 3,09 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich auf 5,83 Milliarden USD, gegenüber 8,26 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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