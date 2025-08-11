Natural Gas Services Group Aktie
WKN: 777494 / ISIN: US63886Q1094
|
12.08.2025 01:23:48
Natural Gas Services Group Inc. Reports Advance In Q2 Income
(RTTNews) - Natural Gas Services Group Inc. (NGS) reported earnings for its second quarter that Increases, from last year
The company's bottom line came in at $5.19 million, or $0.41 per share. This compares with $4.25 million, or $0.34 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 7.5% to $41.38 million from $38.49 million last year.
Natural Gas Services Group Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $5.19 Mln. vs. $4.25 Mln. last year. -EPS: $0.41 vs. $0.34 last year. -Revenue: $41.38 Mln vs. $38.49 Mln last year.
Analysen zu Natural Gas Services Group IncShsmehr Analysen
