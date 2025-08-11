Natural Gas Services Group Aktie

Natural Gas Services Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 777494 / ISIN: US63886Q1094

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
12.08.2025 01:23:48

Natural Gas Services Group Inc. Reports Advance In Q2 Income

(RTTNews) - Natural Gas Services Group Inc. (NGS) reported earnings for its second quarter that Increases, from last year

The company's bottom line came in at $5.19 million, or $0.41 per share. This compares with $4.25 million, or $0.34 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 7.5% to $41.38 million from $38.49 million last year.

Natural Gas Services Group Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $5.19 Mln. vs. $4.25 Mln. last year. -EPS: $0.41 vs. $0.34 last year. -Revenue: $41.38 Mln vs. $38.49 Mln last year.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Natural Gas Services Group IncShsmehr Nachrichten

Analysen zu Natural Gas Services Group IncShsmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Natural Gas Services Group IncShs 25,35 2,30% Natural Gas Services Group IncShs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10.08.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
10.08.25 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.08.25 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
09.08.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.25 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Anleger warten ab: ATX beendet Handel stabil -- DAX schließt tiefer -- US-Börsen gehen schwächer aus dem Handel -- Börsen in China letztlich in Grün - Feiertag in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich letztlich unbewegt. Der deutsche Aktienmarkt notierte im Montagshandel mit moderaten Verlusten. Die US-Börsen zeigten sich schwächer. Die asiatische Börsen legten zum Wochenauftakt zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen