Natural Grocers by Vitamin Cottage Aktie
WKN DE: A1J0X2 / ISIN: US63888U1088
|
21.11.2025 02:31:48
Natural Grocers By Vitamin Cottage, Inc. Profit Advances In Q4
(RTTNews) - Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. (NGVC) revealed earnings for its fourth quarter that Increased, from last year
The company's earnings totaled $11.80 million, or $0.51 per share. This compares with $9.01 million, or $0.39 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 4.2% to $336.14 million from $322.66 million last year.
Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $11.80 Mln. vs. $9.01 Mln. last year. -EPS: $0.51 vs. $0.39 last year. -Revenue: $336.14 Mln vs. $322.66 Mln last year.
