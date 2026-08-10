SHIFT Aktie
WKN DE: A12D58 / ISIN: JP3355400007
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10.08.2026 15:16:51
Nebius's Asset-Light Shift Puts $2,000 on the Table by 2030
Nebius (NASDAQ: NBIS) is spending billions to build a global AI computing platform, just as Meta threatens to become a rival. New contracts and an asset-light strategy could strengthen its path to scale, but the next earnings report must prove the company can convert promised capacity into active revenue before capital risk overwhelms the opportunity.Stock prices used were the market prices of July 29, 2026. The video was published on Aug. 5, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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