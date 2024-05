NEL-Aktie mit Gewinnen: NEL-Tochter Cavendish Hydrogen plant Börsennotierung in Oslo

• NEL konkretisiert Börsenpläne für Fueling-Spinoff• Börsengang in Oslo beantragt• Investorentreffen soll Klarheit schaffen

IPO in Oslo beantragt

In den vergangenen Monaten informierte der Wasserstoffkonzern NEL ASA mehrfach über seine Pläne, sein Fueling-Spinoff Cavendish Hydrogen an die Börse in Oslo zu bringen. Nun hat das Tochterunternehmen den Börsengang in der norwegischen Hauptstadt beantragt, wie aus einer Pressemitteilung von NEL hervorgeht.

Genehmigungen stehen noch aus

Noch sei das IPO aber nicht in trockenen Tüchern, wie NEL erklärte. So gehen dem Börsengang einige ausstehende Genehmigungen voraus, nicht nur von der Börse in Oslo, sondern auch vom Verwaltungsrat des Mutterkonzerns sowie der norwegischen Finanzaufsichtsbehörde . Außerdem plane NEL, Aktien von Cavendish als Sachdividende an NEL-Aktionäre auszugeben.

Der Wasserstoffkonzern will Cavendish-Aktien bis zum Ende des zweiten Quartals 2024 in den Handel bringen.

Investorentreffen im Juni

Darüber hinaus hat der Wasserstoffriese für Cavendish eine Reihe von Investorentreffen angekündigt, auf denen weitere Details zum Börsengang mitgeteilt werden sollen. Schon vom 3. bis 7. Juni sollen die Termine stattfinden. Interessierte Anleger haben die Möglichkeit, sich über einen Vertriebsmitarbeiter für das Event anzumelden. Diesen wolle man dann Rede und Antwort stehen.

NEL-Aktie von IPO-Plänen angetrieben

Die Neuigkeiten kommen auf dem Osloer Börsenparkett gut an: Nachdem die NEL-Aktie den Donnerstagshandel noch 10,79 Prozent tiefer bei 7,03 Norwegischen Kronen beendete, geht es am Freitag zeitweise um 8,31 Prozent aufwärts auf 7,61 Kronen.

Redaktion finanzen.at