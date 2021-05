NEL arbeitet für günstigen, grünen Wasserstoff mit First Solar zusammen

• NEL und First Solar starten Kooperation• Ziel: günstiger, grüner Wasserstoff• Identifikation weiterer Optimierungsmöglichkeiten auf dem Plan

Günstiger, grüner Wasserstoff

Der norwegische Wasserstoff-Spezialist NEL startet eine Zusammenarbeit mit dem führendem US-Solarunternehmen First Solar. Wie der NEL-Vorstandsvorsitzende Jon André Løkke während der Bilanzvorlage Anfang Mai verriet, wird der Geschäftsbereich NEL Hydrogen Electrolyser gemeinsam mit First Solar integrierte Photo-Voltaic-Wasserstoffwerke entwickeln. Ziel dieser Kooperation ist es, die niedrigsten Gesamtkosten für die Umwandlung von Solar in Wasserstoff zu liefern, wie aus der entsprechenden Pressemitteilung des Unternehmens hervorgeht. Dazu soll zunächst ein integriertes SCADA-System (Power Plant Control and Supervisory Control and Data Acquisition) in Zusammenarbeit entwickelt werden, wie NEL weiter berichtet. Dies ermögliche anschließend die Optimierung von PV-Elektrolyseur-Hybridprojekten, was letztendlich in den niedrigsten Gesamtkosten für Wasserstoff und Strom resultiere, heißt es in der Pressemitteilung.

"Wir freuen uns sehr, die Zusammenarbeit mit First Solar bekanntzugeben, einem weltweit führenden Hersteller von Solarmodulen und Entwickler von Solarkraftwerken im industriellen Maßstab. Wir werden unsere Fähigkeiten nutzen, um unser gemeinsames Produktangebot für den Endkunden zu erweitern, mit dem Ziel, die niedrigsten Gesamtkosten für die Umwandlung von Solar in Wasserstoff zu liefern", wird CEO Løkke in der Meldung zitiert.

Weitere Möglichkeiten der Zusammenarbeit

Darüber hinaus wollen die Kooperationspartner im Laufe der Zeit weitere Möglichkeiten zur Optimierung und Integration von Technologieelementen in der gesamten Solar- und Wasserstoffproduktionsanlage untersuchen, wie es in der entsprechenden Pressemitteilung weiter heißt.

"NEL verfügt über eine starke Finanzlage und eine solide Bilanz, um unsere strategischen Pläne umzusetzen. Dies ermöglicht es uns, weiterhin in Technologie und Mitarbeiter zu investieren, um unsere Führungsposition in einem schnell wachsenden Markt zu stärken und eine vertrauenswürdige Gegenpartei zu sein, wenn Projekte größer und komplexer werden", zitiert das BusinessPortal Norwegen Løkke.

Auch Mark Widmar, CEO von First Solar, zeigte sich zuversichtlich: "Mit unserer ökologisch vorteilhaften, verantwortungsvoll produzierten CadTel-Technologie sind wir gut positioniert, um den Marktbedarf an grünem Wasserstoff in großem Maßstab mit dem kohlenstoffärmsten Solarstrom zu decken, der heute verfügbar ist. Wir freuen uns, mit NEL, einem führenden Unternehmen in der Produktion, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff aus erneuerbaren Energiequellen, zusammenzuarbeiten, um integrierte PV-Wasserstoff-Kraftwerke zu entwickeln. Da Solarenergie zum Mainstream wird, ist dies ein hervorragendes Beispiel dafür, wie wir die neuen Alternativen mit Energie versorgen werden", wird er in der Mitteilung NELs zitiert.

Großes Potenzial der grünen Industrie

Bis 2025 strebt NEL außerdem an, Wasserstoff für einen Preis von 1,50 US-Dollar pro Kilogramm zu produzieren, berichtet das BusinessPortal Norwegen. Dafür sei die Ausweitung der Elektrolyseproduktion auf Großprojekte durch den Bau einer vollautomatisierten Produktionsanlage in Herøya, Norwegen, unerlässlich.

"Wir sind weiterhin zuversichtlich bezüglich des langfristigen Potenzials der grünen Wasserstoffindustrie und bekräftigen die starken Wachstumsaussichten. 2021 wird ein aufregendes Jahr für die Branche, da wir die ersten Projekte mit mehr als 100 MW erwarten. Wir sind weiterhin zuversichtlich, dass NEL aufgrund unserer nachgewiesenen Erfolgsbilanz, seiner marktführenden Position und seiner globalen Liefer- und Ausführungsmuskulatur gut geeignet ist, diese Chancen zu nutzen", erklärte CEO Løkke dem BusinessPortal Norwegen zufolge weiterhin während der Bilanzvorlage.

Redaktion finanzen.at