Neo Performance Materials legte Quartalsergebnis vor

Neo Performance Materials gab am 12.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,05 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,060 CAD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 21,82 Prozent auf 212,6 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 174,5 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at