Neonode vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Neonode stellte am 12.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,13 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Neonode -0,110 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 20,0 Prozent auf 0,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Neonode 0,6 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at