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27.08.2026 13:01:33
NetDragon Websoft Inc. H1 Income Rises
(RTTNews) - NetDragon Websoft Inc. (NDWTF.PK) released a profit for its first half that Increased, from last year
The company's earnings totaled RMB36 million, or RMB0.0688 per share. This compares with RMB30 million, or RMB0.0557 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 12.2% to RMB2.090 billion from RMB2.381 billion last year.
NetDragon Websoft Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: RMB36 Mln. vs. RMB30 Mln. last year. -EPS: RMB0.0688 vs. RMB0.0557 last year. -Revenue: RMB2.090 Bln vs. RMB2.381 Bln last year.
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