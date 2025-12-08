Handeln Sie CFDs auf die beliebtesten Aktien, Kryptos, Indizes und mehr in Österreich! (79% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld.) -w-

Bros Aktie

ISIN: US1148011034

08.12.2025 06:42:00

Netflix: Donald Trump will Warner-Bros-Kauf genau prüfen

Mit der Übernahme des legendären Medienkonzerns Warner Bros Discovery würde Netflix die Filmbranche massiv verändern. Selbst US-Präsident Trump scheint diese Machtkonzentration zu weit zu gehen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Nachrichten zu Bros Holding Co

Analysen zu Bros Holding Co

Netflix Inc. 86,86 0,95% Netflix Inc.

