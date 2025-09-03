Netflix-Aktie im Plus: "KPop Demon Hunters" stellt Abruf-Rekord bei Netflix auf

"KPop Demon Hunters", der erfolgreichste Netflix-Film überhaupt, hat ein weiteres Mal deutlich zugelegt und jetzt sogar seine erfolgreichste Woche hingelegt.

Der Animations-Musical-Film sammelte nach Angaben des Streamingdienstes in der vergangenen Woche weitere 30,1 Millionen Abrufe. So viele Abrufe in einer Woche hatte er bislang noch nie.

Seit der Veröffentlichung (20.6.) kommt der Film auf mehr als 266 Millionen Abrufe. Angesichts der bisherigen Zahlen aus den Wochencharts ist es wahrscheinlich, dass der Film bis 19. September - in seinen Bestenlisten bezieht sich Netflix immer nur auf die ersten 91 Online-Tage - noch die 300-Millionen-Marke bei den Abrufen knackt.

Damit wäre "KPop Demon Hunters" der erste Netflix-Film, der das offiziell schafft. Der Entertainment-Dienst hat nach eigenen Angaben mehr als 300 Millionen Abonnenten weltweit.

Der von Sony Pictures Animation produzierte Animations-Fantasyfilm dreht sich um die K-Pop-Girlgroup Huntrix (auch Huntr/X geschrieben). Die drei jungen Frauen führen ein Doppelleben als Dämonen-Jägerinnen. Plötzlich bekommen sie Konkurrenz von einer Boyband, deren Jungs aber Dämonen sind.

Der Hype um den Animationsfilm beförderte den Soundtrack mit K-Pop-Ohrwürmern weltweit in Musikcharts, der Song "Golden" wurde auch in Deutschland zum offiziellen Sommerhit.

Dienstagabends werden Netflix-Wochencharts veröffentlicht, die die Streaming-Top-10 für Filme und Serien jeweils von Montag bis Sonntag davor erfassen.

Netflix: Millionen gucken deutschen Sex-Thriller

Der deutsche Erotik-Thriller "Fall for Me" hat in seinen ersten Online-Tagen (21. bis 31. August) bei Netflix schon 29 Millionen Abrufe gesammelt. Das Mallorca-Drama mit Svenja Jung (32) und Theo Trebs (30) in den Hauptrollen landete in der vergangenen Woche in sechs Ländern auf Platz eins aller Filme, darunter Kenia, Paraguay, Kolumbien und Brasilien. In 91 Ländern landete das Sommerdrama in den Top Ten.

In der ersten Woche hatte der Thriller der Regisseurin Sherry Hormann (65, "Irren ist männlich", "Männer wie wir"), der sich um einen dubiosen Urlaubsflirt und zwielichtige Immobiliengeschäfte dreht, in 37 Ländern den ersten Platz erobert.

Die Filmhandlung: Lilli (Svenja Jung) besucht ihre auf Mallorca lebende jüngere Schwester (Tijan Marei). Sie erfährt von der übereilten Verlobung mit einem Franzosen und den Zukunftsplänen des Paares, die auch den Verkauf des von der Mutter geerbten Grundstücks vorsehen. Lilli beginnt eine Affäre mit einem deutschen Barmann (Theo Trebs) aus einem Club, der jedoch in fragwürdige Geschäfte verwickelt zu sein scheint.

Die Kritik: In der Filmdatenbank IMDb (Internet Movie Database, die global wohl maßgeblichste Filmbewertungsstelle) kommt das Werk lediglich auf den Wert 4,7 (von 10). Zum Vergleich: Die deutsche Netflix-Serie "Dark" erreicht 8,7.

"Lindströmisierung von Netflix"?

Das Rezensions-Portal "filmdienst.de" kritisiert "eine formelhafte Figurenkonstellation", nennt als Pluspunkte aber "solide Darsteller und attraktive Schauplätze". Leider sei die Auflösung allzu früh absehbar.

Die "Süddeutsche Zeitung" kritisiert die "spießigen Beischlaf-Fantasien" und attestierte dem Film, er schließe "die "Inga Lindström"-isierung von Netflix" ab. Meint: Der Film ähnele den seit über 20 Jahren laufenden ZDF-Liebesfilmen, die auf den Büchern von Inga Lindström basieren. Hinter dem schwedisch anmutenden Pseudonym steckt die deutsche Autorin Christiane Sadlo (71).

Netflix ist mit nach eigenen Angaben mehr als 300 Millionen zahlenden Abonnenten einer der größten Entertainment-Dienste weltweit.

Im NASDAQ-Handel zeigt sich die Netflix-Aktie zeitweise 1,19 Prozent höher bei 1.216,44 US-Dollar.

BERLIN (dpa-AFX) / PALMA DE MALLORCA (dpa-AFX)