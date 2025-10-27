Erste Schätzungen: Sony veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Sony wird voraussichtlich am 11.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 6 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 49,04 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Sony noch 55,86 JPY je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal soll Sony im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 3.011,83 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 11 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.905,60 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 3,66 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 22 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 177,02 JPY, gegenüber 188,71 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 23 Analysten durchschnittlich auf 12.064,31 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 12.957,06 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at