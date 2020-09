Netflix-CEO Reed Hastings: Wie der Softwareentwickler den Streaming-Giganten gründete

• Master-Abschluss der Stanford University• Selfmade-Milliardär• Netflix zählt 182,8 Millionen Abonnenten

Schule und Studium

Reed Hastings (mit vollem Namen Wilmot Reed Hastings), Mitbegründer und CEO von Netflix, wurde am 8. Oktober 1960 in Boston, Massachusetts geboren. Seine Eltern waren Joan Amory und Wilmot Reed Hastings, letzterer arbeitete als Staatsanwalt für das US-Gesundheitsamt, Bildungsamt und Sozialamt.

Bis 1978 besuchte Hastings die Privatschule Buckingham Browne & Nichols School in Cambridge und erlangte letztendlich seinen High-School-Abschluss. Nachdem er Mathematik auf dem Bowdin College studierte und mit diversen Preisen ausgezeichnet wurde, trat er für ein Jahr dem Peace Corps bei.

Daraufhin besuchte Hastings die Stanford University, wo er 1988 seinen Master-Abschluss in Computer Science erlangte.

Professionelle Karriere

In seiner frühen Karriere als Softwareentwickler arbeitete Hastings nach seinem Studium bis 1991 bei Adaptive Technology. Der heutige Manager kündigte seinen Job, um seine erste eigene Firma aufzubauen.

In Zusammenarbeit mit Mark Box und Raymond Peck gründete Hastings im Oktober 1991 das Unternehmen Pure Software. Die Firma wuchs so schnell, dass sie bereits 1995 an die Börse ging und 1996 mit dem Unternehmen Atria fusionierte. Nur ein Jahr später wurde das Unternehmen durch Rational Software aufgekauft, wodurch Hastings ebenfalls aus der Firma ausschied.

Diese Erfahrungen nutzte er für sein nächstes Projekt: Noch im selben Jahr - 1997 - gründete er den Video-Leihservice Netflix in Kooperation mit Marc Randolph.

Netflix

Schon in den frühen Jahren des Unternehmens verfolgte Netflix das Abonnement-Prinzip. Für einen festen monatlichen Betrag konnten die Kunden unbegrenzt DVDs auf Leihbasis nach Hause bestellen.

Das Konzept des Unternehmens erfreute sich großer Beliebtheit, wodurch es schnell wachsen konnte. Hastings befolgte bei seiner Unternehmensführung stets einen aktiven Stil, er schloss kontinuierlich neue Partnerschaften mit Filmstudios ab, um das Sortiment fortlaufend erweitern zu können, außerdem warb Netflix mit einer großen Auswahl von Indie-Filmen und Dokumentationen, welche bei der Konkurrenz nur schwer zu finden waren. 2007 - also zehn Jahre nach der Gründung von Netflix - verlieh das Unternehmen seine Milliardste DVD.

Heute hat Netflix weltweit 182,8 Millionen Abonnenten und verzeichnete 2019 einen Umsatz von 20,16 Milliarden US-Dollar.

Hastings Gesamtvermögen beläuft sich heute auf circa 4,7 Milliarden US-Dollar.

Henry Ely / Redaktion finanzen.at