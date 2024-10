Neue Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Siemens Healthineers-Aktie mit Buy

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Falko Friedrichs rechnet in seinem am Montag vorliegenden Ausblick mit soliden Quartalszahlen. Im Gesamtjahr dürfte der Medizintechnikkonzern seine Ziele erreichen, aber im unteren Bereich der Spannen landen.

Aktienbewertung im Detail: Die Siemens Healthineers-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Um 11:42 Uhr rutschte die Siemens Healthineers-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 53,40 EUR ab. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 12,36 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Bisher wurden heute 99 243 Siemens Healthineers-Aktien gehandelt. Bei der Aktie schlägt seit Anfang des Jahres 2024 ein Plus von 3,4 Prozent zu Buche. Mit der Quartalsbilanzvorlage von Siemens Healthineers wird am 06.11.2024 gerechnet.

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2024 / 08:40 / CET



