Neue Analyse: RBC Capital Markets bewertet Sartorius vz-Aktie mit Sector Perform

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Sartorius auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 295 Euro belassen. Unter dem Strich habe der Labordienstleister beim Umsatz die Markterwartung um 2 Prozent verfehlt, schrieb Analyst Charles Weston in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung. Das operative Ergebnis (Ebitda) decke sich mit der Konsensschätzung. An den Jahreszielen habe das Unternehmen festgehalten. Das sollte angesichts niedriger Erwartungen vieler Investoren ausreichen, die Aktien am Berichtstag zu stützen.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Sartorius vz-Aktie am Tag der Analyse

Die Sartorius vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:14 Uhr in Grün und gewann 17,8 Prozent auf 269,20 EUR. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 9,58 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. 68 478 Sartorius vz-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Das Papier fiel seit Jahresanfang 2024 um 19,0 Prozent zurück. Am 17.10.2024 werden die Kennzahlen für Q3 2024 voraussichtlich präsentiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2024 / 01:53 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2024 / 01:53 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.