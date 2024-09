Neue Analyse: UBS AG bewertet BMW-Aktie mit Neutral

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für BMW von 94 auf 75 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Patrick Hummel kappte seine Schätzungen in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion auf die Gewinnwarnung vom Dienstag. Er sieht langfristig durchaus Chancen, empfiehlt den Anlegern aber zunächst einen Platz an der Seitenlinie.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die BMW-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Im XETRA-Handel gewannen die BMW-Papiere um 09:32 Uhr 2,4 Prozent. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 2,63 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. 110 122 BMW-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Das Papier verlor seit Jahresanfang 2024 23,0 Prozent. Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 06.11.2024 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

