Neue Analyse: UBS AG bewertet Henkel vz-Aktie mit Neutral

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 81 Euro auf "Neutral" belassen. Rohstoffpreise und Optimierungsmaßnahmen sorgten für ein starkes erstes Halbjahr der Düsseldorfer, schrieb Analyst Guillaume Delmas in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Bei der Margenverbesserung sei man "Klassenbester".

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Henkel vz-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Aktionäre schickten das Papier von Henkel vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 10:20 Uhr 0,7 Prozent auf 84,44 EUR. Also weist das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 4,07 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt wurden via XETRA 22 800 Henkel vz-Aktien umgesetzt. Das Papier stieg auf Jahressicht 2024 um 18,9 Prozent. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 14.08.2024.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.06.2024 / 17:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.06.2024 / 17:21 / GMT



