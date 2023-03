Neue renommierte wissenschaftliche Publikation von Carbios betont die Ausweitung der Forschungstätigkeit auf weitere Kunststoffe

Carbios (Euronext Growth Paris: ALCRB), ein Pionier in der Entwicklung und Industrialisierung enzymatischer Lösungen für das Recycling von Kunststoff- und Textilpolymeren, hat die Veröffentlichung des Artikels "Enzymes' power for plastics degradation" in Chemical Reviews, einer der zehn einflussreichsten wissenschaftlichen Fachzeitschriften der Welt, bekannt gegeben. Der Artikel fasst bisher veröffentlichte Forschungsarbeiten zu enzymatischem Abbau von Kunststoffen aller Art (PET, PLA, Polyolefine, Polyurethane, Polyamide) zusammen und liefert eine kritische Betrachtung der rund 700 Referenzen. Der Artikel wurde von Carbios in Zusammenarbeit mit dessen akademischem Partnerinstitut Toulouse Biotechnology Institute (TBI) sowie von zwei renommierten Professoren für Polymerwissenschaften der Universität Bordeaux verfasst und vereint die Expertise aus den Fachbereichen Enzymologie, Polymerwissenschaften und Industrie, um die Kreislauffähigkeit von Kunststoffen voranzutreiben.

Neben der bibliografischen Arbeit haben die Autoren anhand einer Datenanalyse den Umfang, die Grenzen, die Herausforderungen und die Möglichkeiten des enzymatischen Kunststoffrecyclings im Hinblick auf die Entwicklung von Innovationen und industriellen Prozessen erörtert. Der besondere Mehrwert des Artikels in Bezug auf Fragen der Kunststoffverschmutzung liegt in seiner bisher nie dagewesenen, kritischen Betrachtungsweise von Technologietransfer und der industriellen Skalierbarkeit.

"Jedes neue wissenschaftliche Forschungsprojekt beginnt mit einer ausführlichen bibliografischen Arbeit, wie wir sie für unsere Biorecycling-Technologie für PET und den biologischen Abbau von PLA durchgeführt haben. Carbios ist mit der Industrialisierung seiner PET-Biorecycling-Technologie heute das fortschrittlichste Unternehmen", sagte Alain Marty, Chief Scientific Officer von Carbios. "Carbios hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kunststoffe aller Art kreislauffähig zu machen. Ich bin sehr stolz darauf, gemeinsam mit unserem langjährigen Partnerinstitut TBI und mit neuen Kooperationspartnern von der Universität Bordeaux an diesem in Chemical Reviews veröffentlichten Artikel mitgewirkt zu haben. Er wird als Basis für die Erforschung biologischer Recyclinglösungen für andere Polymere dienen."

"Nachdem wir eingeladen wurden, einen Artikel für die nächste thematisch passende Ausgabe von Chemical Reviews zu schreiben, haben wir erneut mit Carbios zusammengearbeitet. Im Einklang mit dem Themenschwerpunkt ,Bridging the Gaps: Learning from Catalysis across Boundaries‘ geht unsere Kooperation über die Grenzen der Kunststoff- und Polymerwissenschaften hinaus, um die industrielle Umsetzung zu bewerten und mit der Biokatalyse neue Lösungen für verschiedene Polymere zu finden", so Isabelle André, Research Director von CNRS. "Für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist es immer sehr erfreulich und befriedigend, wenn die Früchte harter Arbeit in einer angesehenen Fachzeitschrift veröffentlicht werden. Ich gratuliere allen beteiligten Wissenschaftler/innen."

Um den Artikel in Chemical Reviews zu lesen, besuchen Sie bitte: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.chemrev.2c00644

Die Veröffentlichung ist für die nächste Ausgabe mit dem Themenschwerpunkt ,Bridging the Gaps: Learning from Catalysis across Boundaries‘ vorgesehen.

Autoren: Tournier, Vincent (Carbios); Duquesne, Sophie (TBI); Guillamot, Frédérique (Carbios); Cramail, Henri (Universität Bordeaux); Taton, Daniel (Universität Bordeaux); Marty, Alain (Carbios); André, Isabelle (TBI)

Über Carbios

Carbios, 2011 von Truffle Capital gegründet, ist ein Unternehmen im Bereich der grünen Chemie, das biologische und innovative Prozesse für das Recycling von Plastikabfall entwickelt. Mit seinem einzigartigen Ansatz kombiniert Carbios Enzyme und Kunststoffe, um den Erwartungen der modernen Verbraucher und den Herausforderungen eines umfassenden ökologischen Wandels zu begegnen. Carbios stellt sich damit einer der größten Herausforderungen unserer Zeit: der Umweltverschmutzung durch Kunststoffe und Textilien. In seinem Verfahren zerlegt Carbios jede Art von PET (Polyethylenterephthalat; das vorherrschende Polymer in Flaschen, Schalen und Textilien aus Polyester) in seine Grundbestandteile, die dann zur Herstellung neuer PET-Kunststoffe mit gleicher Qualität wie Neuware wiederverwendet werden können. Dieses innovative, weltweit erste Verfahren zum PET-Recycling wurde kürzlich in einem wissenschaftlichen Leitartikel in der renommierten Zeitschrift Nature veröffentlicht. Im Jahr 2021 hat Carbios seine Demonstrationsanlage in Clermont-Ferrand erfolgreich in Betrieb genommen. Mit dem Bau einer einzigartigen Großanlage in Partnerschaft mit Indorama Ventures hat Carbios nun einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Industrialisierung seines Verfahrens unternommen.

Im Jahr 2017 gründeten Carbios und L'Oréal gemeinsam ein Konsortium, um zur Industrialisierung der proprietären Recyclingtechnologie beizutragen. Nestlé Waters, PepsiCo und Suntory Beverage & Food Europe, die sich der Entwicklung innovativer Lösungen für Nachhaltigkeit verschrieben haben, sind diesem Konsortium im April 2019 beigetreten. 2022 unterzeichnete Carbios zudem ein Abkommen mit On, Patagonia, PUMA, und Salomon, um Lösungen zu finden, die die Wiederverwertbarkeit und Kreislauffähigkeit ihrer Produkte verbessern. PVH Corp. schloss sich dem Konsortium im Januar 2023 an.

Das Unternehmen hat auch eine enzymatische Technologie für den biologischen Abbau von Einwegkunststoffen auf PLA-Basis (Polymilchsäure; ein Polymer aus biologischem Anbau) entwickelt. Mit dieser Technologie kann eine neue Generation von Kunststoffen geschaffen werden, die unter natürlichen Bedingungen zu 100% kompostierbar ist, indem Enzyme in das Herz des Kunststoffprodukts integriert werden.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.carbios.com/en

1 Toulouse Biotechnology Institute, gemeinsame Forschungseinheit von INSA Toulouse, CNRS und INRAE

