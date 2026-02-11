KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
11.02.2026 09:33:00
Neues JetBrains-Tool: Databao bringt semantische KI-Analytics in Unternehmen
JetBrains startet mit Databao eine KI-Analytics-Plattform, die mit einer semantischen Datenschicht für konsistente und nachvollziehbare Abfragen sorgt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!