Paid Aktie
WKN: A0BL4Z / ISIN: US69561N2045
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28.08.2026 09:18:00
Never Paid Into Social Security? Here's How to Get Benefits Anyway.
One of the biggest myths about Social Security is that everyone is entitled to benefits once they reach a certain age. In reality, Social Security benefits are earned by paying taxes on wages.Specifically, it takes 40 lifetime work credits to qualify for Social Security, and the value of a single credit changes each year. If you don't work for more than a few years, or you don't work at all and therefore don't end up paying into Social Security, you may not be eligible for benefits once you reach retirement age.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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