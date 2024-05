New Constructors Network: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

New Constructors Network präsentierte am 15.05.2024 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 13,80 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 36,29 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 10,54 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,91 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 2,13 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,140 JPY, nach 94,89 JPY im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 8,00 Milliarden JPY – eine Minderung um 13,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 9,24 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at