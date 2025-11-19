Trex Aktie

WKN: 938716 / ISIN: US89531P1057

19.11.2025 19:58:03

New Trex CFO Doubles Stake With 15,000 Share Purchase

Gandhi Prithvi, Chief Financial Officer of Trex Company (NYSE:TREX), just acquired 15,000 shares worth almost $480,000 in an open-market purchase on Nov. 14, 2025; see SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($31.92); post-transaction value based on Nov. 14, 2025 market close ($31.77).* 1-year price change calculated using Nov. 14th, 2025 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
